Adwin de Kluyver had verlangen naar het Noorden bijna niet kunnen navertellen

"Op het moment dat ik het beleefde, voelde het echt als doodsnood", vertelt De Kluyver. "Later heb ik dat een plaats gegeven als 'nou, een beetje dom geweest'. Nog later heb ik het weer opgehaald en ben ik nog eens naar die plek geweest, om te kijken of ik het in mijn hoofd niet had overdreven. Toen dacht ik: dit was echt wel kantje boord. En dat is eigenlijk een heel mooi symbolisch begin van dat verhaal over het verlangen naar het Noorden."

Tweedeling

Naast persoonlijke ervaringen staan in het boek van De Kluyver, die onder andere chef Cultuur bij de Leeuwarder Courant is geweest, verhalen over ontdekkingsreizigers en ander dromers onderweg naar het uiterste Noorden door de jaren heen. Het is een mix van literatuur en geschiedkunde, zegt De Kluyver. "Dat kun je ook in ieder hoofdstuk zien, daar zit een tweedeling in. Ik neem je iedere keer mee naar een plek op de kaart, die kaart staat bij ieder verhaal. En ik neem je mee naar een personage. En eigenlijk kijk je door de ogen van dat personage naar het Noorden."

Podcast

Er is ook een podcast gemaakt van het boek, die te vinden is op de website van Omrop Fryslân. In deze podcast leest De Kluyver drie verhalen uit het boek voor: 'Een klif', 'Een Eskimo' en 'Een IJsbeer'. Bovendien is er een soundtrack gemaakt waar mensen naar kunnen luisteren tijdens het lezen van het boek. Deze muzieklijst staat op de website van de schrijver.