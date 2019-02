Ketellapper-Zielman wint eindklassement KNP Grand Prix en houdt op: "Nu is het klaar"

Ketellapper-Zielman was al eerder gestopt, maar dit jaar maakte ze haar comeback. "Een jaar gedaan. Hartstikke mooi, maar nu is het klaar." Ze wilde eigenlijk pas na de wedstrijden in Zweden het besluit nemen, maar was er al eerder uit. "Van de week had ik allemaal bevroren vlekken op m'n been toen het zo koud was. M'n dochter Julia was mee, die was ook niet fit. Al die dingen heb ik meegenomen in m'n besluit."

"Topafsluiting"

Ze is blij dat ze haar carrière met een hoofdprijs af kan sluiten. "Volgend jaar moet je maar weer zien hoe het gaat. Dan denk je straks: was ik nou maar gestopt toen het nog goed ging. Dit is een topafsluiting."