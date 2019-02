Omrop TIP: Een oase van rust midden in de stad

Predikante Tjitske Hiemstra heeft de Oergong opgericht en van haar hand is onlangs een boekje uitgekomen, met de titel 'Verlangen naar Bezinning en Bezieling'. In dit boekje blikt ze terug op het ontstaansproces van de Oergong, op wat er in die jaren is gegroeid en op haar eigen gegroeide spiritualiteit.

Dromen

Hiemstra kwam op het idee van een huis van stilte door twee dromen. In beide dromen kocht ze een huis. Toen ze anderen daarover vertelde en erbij zei aan welke straat het huis stond dat ze in haar dromen had gekocht, reageerde iemand met de opmerking dat er in Rotterdam een straat is met die naam. En dat in die straat een huis van stilte staat.