UNIS Flyers pakken koppositie BeNe League tegen Ahoud Devils

De Flyers hadden tegen de Devils een goede kans om de koppositie in de BeNe League over te nemen. Als nummer 2 stonden ze twee punten achter koploper Herentals. Om koploper te worden moest dus gewonnen worden van nummer vijf Ahoud Devils uit Nijmegen.

In de eerste periode gingen de teams lang gelijk op. De Devils kregen twee keer een powerplay maar konden dat overwicht niet omzetten in een doelpunt. Omdat ook de Flyers niet tot scoren kwamen, was de ruststand 0-0.

Voorsprong voor Flyers

In de tweede periode werd dan toch gescoord. Het was Aldo van Aalderen die de Flyers op voorsprong zette na een assist van Ronald Wurm. Lang konden de Friezen niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later werd het gelijk toen de Devils door een powerplay de 1-1 binnenschoten.