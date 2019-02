Heerenveen doet goede zaken in knotsgekke wedstrijd tegen Fortuna Sittard

Rode kaart en penalty

Heerenveen had door dat de drie punten nog binnen handbereik waren. Met nog een kwartier te gaan ging Vlap in duel met Rodriguez. De verdediger van Fortuna maakte in de zestien meter een overtreding op Vlap en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Sam Lammers schoot de penalty binnen en zette daarmee de 2-3 voorsprong op het scorebord.

Fortuna Sittard moest daarna in de achtervolging. Invaller Hutten was in de hectische slotfase dicht bij de 3-3, maar hij raakte de ba verkeerd. In de counter was het daarna wel raak toen Vlap Lammers 1-op-1 voor de keeper zette. De spits maakte de tweede van de wedstrijd en sliste daarmee de wedstrijd.