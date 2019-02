Judoka Sanne Vermeer verliest strijd om brons in Düsseldorf

In de klasse tot 63 kilogram kwam Vermeer in de kwartfinale door te winnen van Alexia Castilhos uit Brazilië en Maylin Del Toro Carvajal uit Cuba. In die kwartfinale was Lubjana Piovesana uit Groot-Brittannië te sterk.

In de herkansing kwam Vermeer sterk terug in het toernooi. Ze won met een verwurging van de Italiaanse Nadia Simeoli. Daarna redde ze het niet op tegen Doi.