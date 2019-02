Wandeltocht om niet doorgaan zandwinning te vieren

Onderweg vertelde natuurgids Marten Wesselius over de bijzondere natuur en het ontstaan van het landschap. De gemeenteraad van de Fryske Marren stemde recentelijk tegen de plannen voor industriële zandwinning voor de kust na een breed verzet uit de streek en door natuurorganisaties.

Protestborden langs de weg

Overal in de streek staan de protestborden nog langs de weg. Alleen een toewijzing door de minister van Verkeer en Waterstaat of een uitspraak van de Raad van State kunnen er nog voor zorgen dat de plannen toch nog doorgaan. Maar Wesselius rekent er eigenlijk op dat de zandwinning in het IJsselmeer klaar is voor het überhaupt begonnen is.