Letitia de Jong dertiende na eerste dag WK Sprint

1000 meter

Brittany Bowe uit Amerika won de 1000 meter in een tijd van 1.14,60. Daarmee was ze sneller dan Miho Takagi uit Japan (1.14,82) en Darja Katsjanova uit Rusland (1.14,94). Sanneke de Neeling was met een vijfde plaats opnieuw de beste Nederlandse (1.15,08), net voor nummer zes Jutta Leerdam (1.15,31). Letitia de Jong werd teleurstellend veertiende in 1.16,39.