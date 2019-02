ONS Sneek kansloos onderuit tegen Hoek

Hoek is de nummer drie van de derde divisie, ONS staat dertiende. Wie dacht dat Hoek na een busreis van 312 kilometer uit Zeeland niet scherp aan de wedstrijd zou beginnen, kwam van een koude kermis thuis. In de eerste minuut maakte Kyle Doesburg er meteen 1-0 voor Hoek van.

Even later mocht diezelfde Doesburg een penalty nemen en was het al 2-0. Na twintig minuten ging de wedstrijd definitief op slot toen Hoek er ook nog 3-0 van maakte. Rik Impens scoorde prachtig met een stiftbal.

Hoek speelt wedstrijd uit

In de tweede helft maakte Tom Arissen de 3-1, maar twee minuten later was het alweer 4-1 voor Hoek door een eigen doelpunt van Serge Fatima. Gianni Tiebosch maakte er ook nog 5-1 van.