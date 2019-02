Harkemase Boys kan niet stunten tegen Quick Boys en verliest

De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de thuisploeg. Keeper Erick Jansema kon met een knappe redding voorkomen dat Jesse van Nieuwkerk de 1-0 maakte. Ook daarna had Quick Boys het betere van het spel. Door vroeg druk te zetten kwam de ploeg uit Harkema niet aan goed voetbal toe.

Even later kon Jansema opnieuw redding brengen, dit keer op een schot van Chima Bosman.

Penalty voor Quick Boys

Harkemase Boys werd daarna beter en kon gevaar stichten via Mark Bruintjens, maar hij zag zijn vrije trap op de lat knallen. Na een half uur kreeg Quick Boys een penalty. Joris Voest maakte een overtreding op Jesse van Nieuwkerk en kreeg daar een gele kaart voor. Cem Sahin maakte er van elf meter 1-0 van. Dat was ook de ruststand.

Harkemase Boys ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Keeper Paul van der Helm van Quick Boys kreeg het druk, mar kon zijn doel schoon houden. Na een uur verdubbelde Quick Boys de voorsprong. Spits Dennis Kaars maakte er op aangeven van Jesse van Nieuwkerk 2-0 van.

Quick Boys loopt weg

Vier minuten later was de wedstrijd gespeeld toen Raymond Baten er 3-0 van maakte. Harkemase Boys probeerde het daarna nog wel, maar meer dan een eretreffer van Jochem van Putten zat er niet in voor de Harkieten. Marc de Kruijs zette uiteindelijk de eindstand op het bord.