Broers De Vries op vijfde en zesde plaats in Luleå, Kleibeuker wordt tweede

Maratonschaatser Bart de Vries uit Heerenveen is zaterdag vijfde geworden bij de Grand Prix 5 in het Zweedse Luleå. Hij was daarmee de beste Fries. Zijn broer Bob uit Haule werd zesde. Sjoerd den Hertog won de wedstrijd, gevolgd door Robert Post op de tweede plaats en Mart Bruggink als derde. Leider in het klassement blijft Crispijn Ariëns.