Lippenhuister bedrijf naarstig op zoek naar schaapherder voor kudde bij Sumar

Het bedrijf heeft 1200 schapen in vier Friese gemeenten rondlopen. Enkele weken geleden heeft het een vacature verspreid via diverse kanalen, zoals op de eigen Facebookpagina. Tot nu toe heeft dat maar enkele reacties opgeleverd en die komen van buiten Fryslân, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Maar dan duurt het te lang om op tijd bij de schapen te komen als er iets aan de hand is.

By de Hân zoekt een persoon die natuurlijk iets met dieren heeft, die sociaal is en goed met een hond kan omgaan. Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden om een bijdrage te leveren. Veel tijd heeft het bedrijf niet meer, want het seizoen staat voor de deur. Vanaf 1 april mogen de schapen weer rondlopen in de gemeenten.