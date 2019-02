Duinen worden weer stuivend gemaakt op Terschelling

De bovenste laag met vooral helmgras wordt machinaal verwijderd, waarna het zand eronder zo wordt bewerkt dat het weer kan worden meegenomen door de wind. Dat is belangrijk omdat het hebben van het kalkrijke zand een voorwaarde is voor de flora die op de Waddeneilanden thuishoort. Daar komen dan ook weer speciale insecten op af. Konijnen houden ook van zandverstuivingen en konijnenholen zijn weer goed voor de bergeend en de tapuit, die daar hun nesten in hebben. Zo houdt alles verband met elkaar.

De aannemer die het probleem nu onder toezicht van Staatsbosbeheer grootschalig aanpakt, is actief op drie locaties: ter hoogte van paal vijf en zes, bij het Arjensduin en bij Formerum aan Zee. En het gebeurt niet alleen op Terschelling, ook op Schiermonnikoog is Natuurmonumenten ermee bezig.