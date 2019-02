Vrijwilligers hallen meer dan twee ton aan spullen van Amelander strand

Zo'n vijftig mensen extra hebben deze week meegeholpen. Die komen elk jaar naar het eiland in het kader van een speciale milieuweek. Maar dit jaar hadden ze het dus extra druk met opruimen. De gemeente heeft over het hele strand ook grote bakken neergezet, waarin mensen de rommel kwijt kunnen.

Voorkant van een auto

Voorzitter Pieter-Jan Borsch van de Amelander Juttersvereniging vertelt dat er van alles wordt aangetroffen: "Auto-onderdelen en textiel. Een heleboel verschillende soorten textiel: T-shirtjes, bodywarmers, leggings. Allemaal wasmachineonderdelen. We hadden een compleet front van een Hyundai-auto, met bumper en alles erbij, en achterlichten van een Mercedes. Dus je wilt niet weten wat er allemaal in zee drijft. En dan natuurlijk nog andere rotzooi, want er komen ook nog wel plastic zakjes aan. Alles is verpakt geweest, maar die verpakking is erom weg en drijft los, en komt dus ook los aan.

Volgens Borsch lag de vloedlijn elke dag vol met spullen. Dat heeft vooral ook met de wind te maken, die nu wat oostelijk is en later zuidelijk wordt. Daardoor kunnen er met de onderstroom ook weer goederen op het strand aanspoelen, zegt Borsch.

Onbruikbaar

Bijna alle spullen die nu aanspoelen, zijn eigenlijk niet meer te gebruiken, omdat ze door het zeewater en zand zijn aangetast. Volgens Borsch is het textiel zo dun, "daar kun je de krant doorheen lezen". De laatste dagen spoelen er ook barkrukken met leuninkjes aan, waar de mensen nog wel iets mee kunnen. "Daar kan je nog op zitten."

Borsch denkt dat het aanspoelen van rommel nog wel twee jaar zal duren.