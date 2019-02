Ard de Graaf: "Ik snap de frustratie maximaal"

Wat de consequenties zijn van het tijdelijk stilleggen van de wedstrijd kan De Graaf niet zeggen: "Dat durf ik niet te zeggen. We hebben de wedstrijd uitgespeeld. Er zal een rapport worden gemaakt en verder kan ik er geen zinnig woord over zeggen. Er zal ongetwijfeld een onderzoek komen."

De Graaf heeft niet gezien wat er allemaal op het veld gegooid is, maar wilde wel de wedstrijd uitspelen. De wedstrijd kon pas verder nadat de speaker het publiek had aangesproken. "Ik heb ook niet alles gezien. Het enige wat ik weet is dat we naar binnen zijn gegaan en dat we het publiek tot rust gemaand hebben. Waar mogelijk, want ik snap de frustratie ook maximaal."