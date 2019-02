Judoka Tsjakadoea pakt eerste medaille op hoogste niveau

Tsjakadoea kon in zijn derde gevecht niet opboksen tegen Robert Msjvidobadze uit Rusland, die in 2017 nog Europees kampioen werd. In de herkansingen rekende Tsjakadoea daarna af met Luka Mkheidze uit Frankrijk en daarom mocht de Leeuwarder strijden om het brons.

In de kleine finale nam Tsjakadoea het op tegen Francisco Garrigós uit Spanje. In de spannende wedstrijd kwam Tsjakadoea tien seconden voor tijd op het scorebord met een waza-ari. Dat was genoeg voor het brons.