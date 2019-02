Zaalvoetbalsters Drachtster Boys behalen nipte overwinning

Avanti verliest

Avanti uit Stiens had minder succes. Zij konden in een aantrekkelijke wedstrijd niet op tegen Os Lusitanos uit Amsterdam. Ondanks dat het in het begin van de wedstrijd nog gelijk op ging, stond het aan het eind van de wedstrijd toch een 9-4 stand op het scorebord in het voordeel van de Amsterdammers.