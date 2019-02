Dramatische avond voor Cambuur: verlies en wedstrijd tijdelijk gestaakt

Nadat de stadionspeaker een oproep had gedaan om geen voorwerpen meer het veld op te gooien, probeerde Breedijk het voor de derde keer. Nu kon hij de strafschop wel nemen en hij scoorde: 1-2.

In de blessuretijd wilde Cambuur nog wel jacht maken op de gelijkmaker, maar het was Dordrecht dat de grootste kansen kreeg. Eerst voorkwam Mous een goal van Simon Power en even later raakte Renny Smith de lat. Uiteindelijk viel de 1-3 wel. In de 96e minuut schoot Cijntje raak.

"Zwarte avond"

Die laatste treffer was voor de statistieken. Het was een dramatische avond voor Cambuur. De Leeuwarders, die op 2 november voor het laatst wonnen in eigen stadion, zakken met het verlies naar de vijftiende plaats. Bovendien moet de club vrezen voor een straf, omdat Mulder de wedstrijd stillegde.

Het is een "zwarte avond", zei Cambuur-trainer René Hake bij de persconferentie. "Terecht verloren en zwaar balen. En dat de wedstrijd twee keer wordt stilgelegd is ook zwaar balen."