Familiefeest Hurdegaryp eindigt in vechtpartij met bierflessen

Zo zou een 30-jarige Leeuwarder de vader van zijn vriendin hebben mishandeld. Die vriendin had haar vader tegen het hoofd geslagen met een bierfles, toen de vader haar vriend bij de keel vast had. De vrouw werd niet veroordeeld: volgens de rechter was er sprake van noodweer.

Duim in het oog

De vriend had zijn duim in het oog van de schoonvader gestoken. Ook dat was noodweer volgens de rechter. Omdat zijn keel dichtgeknepen werd, moest de vriend zich wel verdedigen. Hij kreeg wel een boete van 200 euro, omdat hij zijn schoonvader een duw had gegeven.

Een broer van de schoonvader werd vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van het slaan van de Leeuwarder, maar daar was niet genoeg bewijs voor.

De vriendin heeft geen contact meer met haar familie, zei ze.