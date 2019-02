Glasvezelstrijd Weststellingwerf: Kabelnoord beschuldigd van te hoge toeslag

Beide bedrijven zijn in een felle strijd verwikkeld om de klanten in Weststellingwerf. Voor bewoners in het buitengebied, rekenen de bedrijven een toeslag van 15 euro. Volgens Glasvezel Buitenaf rekent Kabelnoord daarbovenop nog eens 7 euro en dat mag niet.

"Onze vraag is of dit niet in strijd is met de door de provincie gestelde voorwaarden voor het verstrekken van de lening, die over een maximum toeslag van 15,00 spreekt", schrijft Glasvezel Buitenaf. Kabelnoord heeft nog niet gereageerd.