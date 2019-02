WK Sprint: Altijd spektakel, maar deze keer slechts één Friese deelnemer

"We kunnen spektakel verwachten", voorspelt sportverslaggever Andor Faber. "En wat zou het mooi zijn als we ook Fries spektakel te zien krijgen. Maar alleen Letitia de Jong doet mee en zij zegt dat een medaille er niet in lijkt te zitten."

Ook Jan Ykema, die zelf zes keer meedeed aan het WK Sprint, kijkt uit naar het toernooi. "Er mag niets misgaan. Je moet vier keer een hele goede afstand rijden. Dan kun je kampioen worden. Maar op de laatste afstand kan er nog van alles misgaan en dat zit ook in het hoofd van de sprinters."

Mentaal spelletje

Dat mentale spelletje is heel belangrijk, zegt ook sprinter Jesper Hospes. "Als je de eerste dag hebt gereden en de tweede dag staat voor de deur, dan relativeer je altijd even: we zijn nog maar op de helft. Je kunt de eerste dag fantastisch rijden, maar als je een dag later een fout maakt, dan kun je het toernooi verspelen."

Nog een stapje maken

Bij de mannen maken de Nederlanders kans op de wereldtitel, bij de vrouwen lijkt dat niet zo. Die zitten op dit moment net onder de wereldtop. "Ze kunnen dat stapje nog wel maken", denkt Andor Faber. "Het zijn nog jonge vrouwen. Maar het is heel belangrijk dat ze bij een ploeg komen met een goede sponsor. Dan hoef je je geen zorgen meer te maken over andere zaken."

Maar op dit moment is er dus maar één Friezin bij de Nederlandse top. Toch is er hoop dat er snel verandering in komt, zegt Andor Faber. "Afgelopen week werd Femke Kok wereldkampioen bij de junioren en Michelle de Jong pakte de wereldtitel op de 1000 meter. Er komen echt toptalenten aan, die misschien op de sprint heel goed kunnen worden."

"Het zit in ons DNA"

Jan Ykema gelooft ook dat het wel weer goed komt. "We hebben in Fryslân altijd wel goede sprinters gehad", zegt hij. "Dat zit in ons DNA. Maar het komt met vlagen."