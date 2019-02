Nederland en België willen Koloniën van Weldadigheid als Europees Erfgoed

In Nederland zijn vijf koloniën, waaronder die van Frederiksoord. Die kolonie lag deels in Weststellingwerf, bij Noordwolde. Ook in Veenhuizen, vlak over de provinciegrens met Drenthe, is een kolonie.

Nederland en België nog één land

Er zijn ook nog twee in België. De kolonies zijn gevormd in de tijd dat Nederland en België nog één land waren. Daarom wordt de voordracht gezamenlijk met België ingediend. De Europese Commissie zal aan het eind van het jaar een besluit nemen over de nominatie.

De Koloniën zijn in 1818 opgezet door de Maatschappij van Weldadigheid, met de bedoeling om arme burgers weer aan werk te helpen. Zij deden zwaar werk op het land. Het was voor het eerst dat op grote schaal iets gedaan werd om het leven van daklozen en armen te helpen.