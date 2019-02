150e geboortedag Freule Clara Jacoba: "Ze heeft veel invloed gehad in Wommels"

"Ze was meelevend en sociaal", vertelt Van der Velde over de freule. "In de tijd dat ze hier opereerde, begin 1900, was er veel armoede. Ze voelde zich aangetrokken tot de kaatssport, maar ze heeft ook meer tot stand gebracht. De woningbouw was redelijk armoedig. Ze heeft hier drie blokken van vier woninkjes laten neerzetten, in de buurt van het kaatsveld."

"He was een vrouw met een brede belangstelling. De toenmalige voorzitter hield haar ook altijd nog op de hoogte van de uitslagen, tot op hoge leeftijd." Uiteindelijk overleed de freule in 1960.