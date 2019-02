CDA Fryslân wil financiële meevaller gebruiken voor zonneparken

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat plannen voor zonne-energie op meerdere plekken in Fryslân in de problemen dreigden te komen, omdat er geen goede infrastructuur voor de energie is. Dat was onder meer zo bij de verdeelstations in Buitenpost, Oosterwolde en Holwerd.

Op die locaties is de vraag naar de duurzame stroom hoger dan de capaciteit. Daarom moeten de netten en de installaties worden uitgebreid.

Winst hoger dan verwacht

De provincie is grootaandeelhouder van Alliander en rekende op een dividendbijdrage van 12 miljoen. Maar omdat de winst van Alliander hoger uitviel dan verwacht, was er een meevaller. Daarom ontvangt de provincie ruim 18 miljoen. Als het aan het CDA ligt, wordt dat geld nu dus gebruikt voor een sneller en sterker elektriciteitsnet in Fryslân.