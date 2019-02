IJsfontein Dokkum eindelijk geopend

De ijsfontein in Dokkum heeft vertraging opgelopen, omdat het een technisch ingewikkeld project is. Daarbij moet het produceren van het ijs energieneutraal gebeuren. Dat gebeurt met energie die opgewekt wordt door zo'n honderd zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.

Hogere kosten

De ijsfontein is een stuk duurder uitgevallen. Hij kost in totaal zo'n 700.000 euro, de verwachting was 470.000 euro. Hij is dus maar liefst 230.000 euro duurder en is hiermee de duurste van alle fonteinen. De totale kosten van alle elf fonteinen zijn ook hoger: die vallen 500.000 euro hoger uit. Ongeveer de helft van deze extra kosten zijn dus voor rekening van de ijsfontein. De provincie laat weten dat de gemeenten met elkaar voor de extra kosten moeten opdraaien. De provincie is nog in overleg met de betrokken gemeenten hoe ze dit zullen verdelen.