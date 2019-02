Oud-vinder verwacht nu nog geen eerste kievitsei: "Dagen te kort en land te droog"

Jinke Kuperus heeft zelf veel ervaring. In 1981 vond zij het eerste kievitsei van Fryslân en kreeg de zilveren kievit uit handen van commissaris van de Koningin Hedzer Rypstra. De natuur houdt ze ieder jaar, alle dagen scherp in de gaten. De eenden zijn net begonnen met het leggen van eieren. De kievit is in de regel een tot twee weken later. "Halverwege volgende week, eind volgende week, dan kan het zomaar zover zijn, maar nu niet niet."

Weg van weidevogels

Mevrouw Kuperus maakt er geen geheim van dat ze helemaal weg is van weidevogels: de windwijzer op het huis is een kievit, op de brievenbus staat een kievit en binnen in huis heeft ze een kast vol met kleine kieviten, oude uitgeblazen kievitseieren en allerhande prullaria die met het eierzoeken te maken hebben.

Maar de liefde voor de vogels gaat veel verder dan de kievit. Eenden in een stukje land naast het huis worden liefdevol verzorgd. De eendenkorven waar de watervogels de eieren in leggen, maakt ze zelf.

Niet meer op jacht

Op jacht naar het eerste kievitsei, zoals in 1981, doet mevrouw Kuperus niet meer. "Ik kan niet meer zo snel lopen. Maar als het eenmaal zover is, dan moet ik even het land in. Ik hoef alleen maar het nest met de eieren even te zien, dat is genoeg voor mij."