Ben Rienstra: "Je leert voetbal dan heel snel relativeren"

Heerenveen-middenvelder Ben Rienstra vertelt over een jaar geleden, toen zijn zoon ineens op de Intensive Care lag. Hij speelt nu een dik halfjaar bij Heerenveen, moest even wennen aan het begin, maar is nu helemaal op zijn plek. Hij vertelt over zijn plek op het middenveld, de 15e plaats op de ranglijst en over zijn zoontje Raphaël.

Te pletter geschrokken

"Het was september vorig jaar, toen ik ons zoontje in bed zag liggen tijdens zijn middagslaapje. We schrokken ons te pletter en zijn meteen naar de huisarts gegaan. Ik zag wel aan zijn gezicht dat het mis was." Ben Rienstra is op dat moment speler van Willem II en woont in Brabant. "We zijn doorgereden naar het ziekenhuis en daar gingen alle alarmbellen af. Ze hadden zo'n bloedwaarde in zestig jaar nog nooit meegemaakt."

Ze hadden op dat moment geen idee wat er met Raphaël aan de hand is. Hij ligt tien dagen in het ziekenhuis en het duurt lang voordat ze weten wat hij precies heeft. "Ze noemden leukemie en andere mogelijkheden. Daar werd je allemaal niet vrolijk van. Ze hebben zelfs oproepen gedaan op tv, omdat ze niet wisten wat het was." Uiteindelijk kwam het allemaal goed. "Het bleek een zeldzame auto-immuunziekte te zijn. Hij heeft een bloedtransfusie gekregen en zijn lichaam heeft zich zelf hersteld. Daar waren we natuurlijk ontzettend blij mee. Afgelopen september zijn we weer in het ziekenhuis in Nijmegen geweest en is het dossier gesloten."

"Je gaat toch anders denken"

Door deze ervaring staat Rienstra wel wat anders in het leven. "Het klinkt misschien allemaal wat overdreven, maar je gaat toch anders denken. Laat het duidelijk zijn: ik wil altijd winnen. Nog steeds. En voetbal heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld en dat doet het nog steeds. Maar je gaat wel anders naar bijvoorbeeld een wedstrijd kijken. Daar waar ik normaal een week ziek was van een nederlaag, heb ik dat nu minder. Het belangrijkste in mijn leven zit hier thuis."

Ben Rienstra en Judith hebben intussen ook dochter gekregen: Estelle. Ze is bijna een jaar oud. Toen ze vorig jaar werd geboren, zat Rienstra 's nachts in het ziekenhuis. Hij twijfelde even, maar reisde naar Kerkrade voor de belangrijke degradatiewedstrijd tegen Roda JC. Zijn ploeg, Willem II, won en hij scoorde de enige goal.