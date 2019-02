Letitia de Jong over het WK Sprint: "Top tien zou heel mooi zijn"

Het is net negen uur geweest wanneer verschillende deelnemers aan het WK sprint het ijs van Thialf op komen. De laatste training voor het WK verloopt rustig. Zo nu en dan een rondje op tempo, maar de meeste tijd is het uitrijden voor de heren en dames. Ook Team IKO is aanwezig. Letitia de Jong, die opvalt omdat ze als enige een oranje pak draagt, heeft zo nu en dan overleg met trainer Erwin ten Hove.

"Het gevoel is goed"

"Het zijn altijd rustige trainingen zo voor het WK. Maar het gevoel is goed", zegt De Jong na de training. "Het is vooral technisch nog wat kleine dingen aanscherpen." Het mag duidelijk zijn, Letitia de Jong kan niet wachten tot het WK zaterdag begint. Ook haar trainer heeft dat gezien: "Ze staat er prima voor. Ze heeft de hele week goed kunnen trainen en ik denk dat ze een prima toernooi kan gaan rijden dit weekend."

Waar wil Letitia eindigen?

Het is een klassieke vraag. Wat zijn de verwachtingen voor dit WK? De jong weet niet goed hoe ze antwoord moet geven: "Ik wil gewoon vier goede afstanden rijden. Als het gevoel dan goed is, volgen de tijd en de klassering vanzelf wel. Een plek in de top tien van het eindklassement zou dan heel mooi zijn."

Ten Hove is iets stelliger dan zijn pupil: "Je bent tevreden als je sporter het beste uit zichzelf haalt. Als je dat in dit geval gaat vertalen naar een uitslag, dan denk ik dat we heel tevreden mogen zijn met een plek bij de eerste acht van het eindklassement."