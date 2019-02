College Ameland wil wellness-centrum opnieuw onderzoeken

He plan is opmerkelijk; in augustus 2017 stemde de gemeenteraad nog tegen een wijziging van het bestemmingsplan, dat de komst van zo'n nieuw wellness-centrum mogelijk zou maken.

Met het toenmalige besluit kwam er een einde aan jaren van onderhandelingen, onder meer met ondernemer Harry Westers. Die had grote plannen voor een wellness-centrum op het voormalige zwembadterrein. Voorstanders in de raad vonden het een aanwinst voor het eiland, tegenstanders waren bang dat het te grootschalig zou worden.

Haalbaarheid

In eerste instantie wil het college nu onderzoeken of de realisatie van een wellness-voorziening op die locatie mogelijk is. Ook wordt bekeken hoeveel hotelaccommodatie dan nodig is en of dat qua ruimte in te passen is.

Andere mogelijkheden?

Als de plannen economisch niet haalbaar zijn, wil het college kijken of er andere recreatieve voorzieningen te bedenken zijn, of gaat de gemeente met de projectontwikkelaar in gesprek over een andere invulling van het gebied.

Het college van Ameland hoopt de resultaten van het onderzoek in september aan te kunnen bieden.