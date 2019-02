Drie Friezen opgepakt op verdenking van bezit en handel in cocaïne

Bij de politie kwamen signalen binnen dat er in Noordoost-Fryslân in harddrugs werd gehandeld. Uit het uitgebreide onderzoek kwamen drie verdachten in beeld. Waarschijnlijk hebben zij de afgelopen jaren harddrugs verkocht. "Het zou vooral om cocaïne gaan", zegt politiewoordvoerder Anne Doddema. "Het gaat om het bezit en de handel van de drugs."

Negentig dagen vast

Het drietal werd afgelopen week aangehouden. De mannen zijn in elk geval voor negentig dagen vastgezet. De politie sluit meerdere aanhouding niet uit, omdat het onderzoek nog niet is afgerond.