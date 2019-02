Drie aanhoudingen na harddrugsonderzoek in Noordoost-Fryslân

De politie heeft afgelopen week drie personen opgepakt bij een onderzoek naar harddrugs in Noordoost-Fryslân. Twee fan hen komen uit Dokkum en zijn tussen de 25 en de 60 jaar oud. Van de andere verdachte is niet bekend waar hij precies vandaan komt. Het onderzoek richt zich op de handel in harddrugs in Dokkum en De Westereen.