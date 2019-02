Vrijdagsmarkt over vertrouwen in de overheid: "We worden door de overheid bedonderd!"

Het vertrouwen is er niet beter op geworden, de laatste weken. De koopkrachtplaatjes, de metingen in Groningen, de pensioenen en de achterhaalde cijfers in de berekening van de energieprijzen; allemaal zaken die werden genoemd op de vraag waarom het vertrouwen in de overheid afneemt.

Liegen

"Ik ben er sterk op achteruit gegaan. Ze liegen, liegen en liegen. Het vertrouwen is helemaal weg." Een ander noemde de maatschappij 'verrot' en zei daarom maar op PVV te gaan stemmen. Ook vertelde iemand dat het eigenlijk van alle tijden is. "Vroeger kwam het in de doofpot, maar nu met al die media komt er meer naar buiten."

Maar er waren ook positieve geluiden: "Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Zo simpel is het." En: "Hoe raar dingen soms ook gaan, dit blijft natuurlijk gewoon een prima land om in te leven."