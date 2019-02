Grote schade bij inbraak voetbalvereniging Noordwolde

Bij een inbraak bij voetbalvereniging Olyphia in Noordwolde is in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade aangericht. De dieven hebben het toegangshek weggehaald, de meeste verlichting stukgeslagen, kabels losgetrokken en een grote voorraad eten en drinken meegenomen. Ook is er een geldbedrag uit de kas gestolen.