Gemeente Leeuwarden liet aanbod voor de aanschaf van grond nieuw buurtschap schieten

De gemeente Leeuwarden had plannen om er 350 woningen te bouwen. Vorige week werd bekend dat het er maar zo'n 200 worden en dat het nieuwe buurtschap dicht tegen de beide andere buurtschappen, Techum en de Klamp, wordt aangebouwd. Omwonenden zijn razend, want aan hen was bij de verkoop van de grond of de woning de belofte gedaan dat er vrij uitzicht zou zijn.

In de brief van het college aan de raad over de bouwplannen staat dat het de gemeente niet is gelukt alle noodzakelijke grond aan te schaffen. Het gaat om een stuk aan de oostzijde van de Wirdummervaart. Curator Van der Hel spreekt dat in een brief aan het gemeentebestuur en alle fractievoorzitters tegen.

Het gevolg is dat er nu minder ruimte is voor de bouw van woningen. Dat ruimtetekort zorgt ervoor dat de woningen dichter langs de Wâldwei worden gebouwd en dat er een geluidswal nodig is. In de oorspronkelijke plannen wordt uitgegaan van een akoestisch landschap om het geluid van de weg te dempen.

Gemeente kwam er niet uit met de curator

De gang van zaken is opvallend. In Leeuwarden is de vraag naar betaalbare woningen op dit moment groot. De komende jaren moet fors worden bijgebouwd om daaraan te kunnen voldoen. De gemeente Leeuwarden vindt het daarom ook bijzonder spijtig dat ze er met de curator niet uit zijn gekomen. Een woordvoerder zegt in een reactie: "De gemeente heeft de curator in 2017 een concreet zakelijk voorstel gedaan. Tot en met maart 2018 zijn we daar niet uitgekomen. Daarbij hebben we gewezen op de urgentie van onze woningbouwopgave."

Maar omdat de partijen er onderling niet uitkwamen heeft de gemeente ervoor gekozen zelf verder te gaan met het uitwerken van de plannen. Verder kan de woordvoerder niet ingaan op vragen, omdat eerst de raad verder geïnformeerd moet worden.

Gesprekken zomaar stopgezet

In de brief die in het bezit is van Omrop Fryslân schrijft Jan van der Hel dat hij lang met de gemeente in gesprek is geweest, maar dat die gesprekken zonder opgaaf van redenen stop zijn gezet. Van der Hel: "Ik begrijp het echt niet. Als curator wil ik graag praten, maar de deur zit dicht."

De grond was eerder in het bezit van MegaHome. Dat bedrijf ging in 2016 failliet. Het liet een schuld van 268 miljoen euro achter. Het bedrijf had in Leeuwarden meerdere grondposities.