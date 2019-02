Onderzoek naar Noordzeeziekte kan van start gaan

Onderzoekster Jenke Gorter zal in twee jaar tijd meer dan 1.400 stoffen testen op fruitvliegjes. Omdat hun genetisch materiaal lijkt op dat van mensen met de Noordzeeziekte. Doel is om te zien hoe de ziekte verloopt en wat ertegen kan worden gedaan.

Agressieve ziekte

De Noordzeeziekte is een zeer agressieve ziekte. Patiënten krijgen last van hun evenwicht, in combinatie met ernstige spierschokken en epilepsie-aanvallen. Dat komt door een erfelijke mutatie in de genen van de mens. Over de hele wereld zijn er 25 gevallen bekend. En de geboorteplekken van de voorouders van die mensen bevinden zich allemaal rondom de Noordzee en de meesten komen uit Fryslân.