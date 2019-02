Ondernemers Dokkum klaar voor de ijsfontein: "laat de mensen maar komen"

Eindelijk heeft Dokkum vanaf vrijdag haar eigen fontein. Aan het einde van de middag wordt de fontein officieel geopend. Het heeft langer geduurd dan de bedoeling was, omdat het technisch heel ingewikkeld is. De fontein moet het hele jaar door, ook in de zomer, ijs maken. Hij staat op de Markt in Dokkum. Dit plein heeft een flinke opknapbeurt gekregen, met de fontein als blikvanger. Verschillende ondernemers grijpen hun kans en openen een zaak op de Markt of elders in de stad.