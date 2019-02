Jonge Friese boeren moeten steungeld delen met pulsvissers

Van de in totaal 75 miljoen euro steun voor jonge boeren was er 11 miljoen gereserveerd voor coaching en opleiding. Verschillende organisaties, waaronder de Agrarische Jongeren Friesland, waren al bezig met het uitwerken van plannen hiervoor, en dat in samenwerking met het Ministerie van Landbouw.

Maar landbouwminister Schouten verklaarde woensdag bij een Tweede Kamer-debat ineens dat dit geld ook voor de pulsvissers zal worden gebruikt. Een grote verrassing, zo zegt AJF-voorzitter Eke Folkerts. "Wij hebben al lange tijd gesprekken met Schouten over deze 11 miljoen euro en hoe dat in te vullen. Toen is er nooit wat gezegd over de vissers. Daar keken wij wel van op."