Groeneweg nieuwe directeur musea noordoost Fryslân

Op dit moment is de 54-jarige Groeneweg conservator 20e- en 21e- eeuw in het Fries Museum in Leeuwarden. Eerder was hij hoofd van het Fries Verzetsmuseum. Groeneweg heeft zich met name verdienstelijk gemaakt in het verbreden van kennis over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast heeft hij verschillende functies in de museumwereld. Groeneweg zal vanaf 1 mei aan de slag in zijn nieuwe functie.