Vooruitkijken op opening voorstelling 'Geschenk uit de hemel'

Mijn vader was niet makkelijk

Gosse groeide op in een huishouding met 8 kinderen. "Ik had een ziek zusje en er is een drieling geboren. Dat was uitzonderlijk voor die tijd. Daardoor kregen zij altijd veel aandacht en schoot dat er bij mij wel eens in." Ook het contact met zijn vader was niet makkelijk. "Mijn vader was niet makkelijk te benaderen. Het was een dominante man, wij moesten ons afstemmen op hem om contact te krijgen."

Het enige waardoor hij wel een klik voelde met zijn vader waren kunst en schilderijen. "Wij zijn veel op pad geweest en dat was echt onze manier om contact te hebben. Wij konden dan naar dingen kijken en praten over de kleuren en hoe het tot stand gekomen was. Neem nu eens de stoel in het schilderij. Wij hebben er tijden over gepraat. Over wat voor kleur het was, waar die kleur vandaan kwam en hoe het gemaakt is."