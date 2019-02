Wereldpremière Stellingwerver film 'Daor klept de klokke weer'

De film is al in 2017 opgenomen met veel acteurs en figuranten uit de regio. Voor regisseur Thomas Rovers uit Groningen was het zijn eerste 'grote' film en dus een flinke uitdaging. Totaal hebben zo'n 60 tot 70 mensen aan de film meegewerkt. De organisatie is in handen van de Stellingwarver Schrieversronte en het Europees Bureau voor Kleine Talen.

De première fan 'Daor klept de klokke weer' is een aantal keer uitgesteld, onder anderen door ziekte. Nu is het op 21 februari eindelijk zover, en het is niet een toevallige datum want dat is de internationale dag van de moedertaal.