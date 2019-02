Friese cameraman Thomas Overal mag filmen bij de paus: "Het was net een popconcert"

Bij een audiëntie gaat de paus bij de mensen langs om ze te zegenen, maar Overal heeft geen hand gekregen van de paus. "Nee, ik moest daar filmen. Op het moment dat hij bij ons in de buurt was, moesten we alert zijn dat hij het schilderij bekeek en dat dat allemaal goed kwam. En dat is gelukt."

In twintig seconden was het moment suprême echter alweer voorbij en het is wel spannend voor een cameraman om dat niet te missen. "Ja, vreselijk. Dan zal je net zien dat je batterij bijna leeg is, als het zover is, want je moet eerst drie uren wachten op het moment. Je moet altijd een beetje klaar zijn, want je weet nooit wanneer het gebeurt. Maar het ging allemaal goed, gelukkig wel."