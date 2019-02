Oortwolkfontein Franeker mogelijk niet meer permanent aan om kerk te sparen

Gemeenteraadslid Joke Osinga (VVD) van de gemeente Waadhoeke had liever gezien dat de fontein een andere plek gekregen had, bijvoorbeeld aan de Turfkade. "Dan heb je water bij water, dan heb je minder schade." De gemeente Waadhoeke is volgens 'kritische burger' Hiltsje Geertsma vooraf goed gewaarschuwd voor het risico van de fontein vlakbij de ingang van de kerk. "Er is nu al aanslag op de muren en de ramen. Kloostermoppen zijn poreus, die nemen water op en worden niet meer droog."