Heerenveen moet "met bruine broek van het veld" tegen Fortuna Sittard

"Na de wedstrijd zijn we eigenlijk alleen bezig geweest met Fortuna", zo begint Olde Riekerink zijn antwoord op de vraag of er ook nog over de wedstrijd tegen PSV gesproken is. "Veel dingen van de wedstrijd tegen PSV kunnen we natuurlijk meenemen, maar dat gaat dan voornamelijk over het spel. We hebben met ons hart gespeeld, de juiste momenten gekozen om druk te zetten en ook in balbezit het vertrouwen gehad om het een en ander te proberen."

"Ik heb nu wel het idee dat we een ploeg hebben die de goede punten weet te benutten en de minder goede punten probeert te herstellen," vervolgt Olde Riekerink. "Je gaat me nu vast dingen vragen over het 'degradatiespook', maar iedereen wil daar weg. Ik gebruik wel eens het argument dat het heel dicht bij elkaar staat, maar dat maakt uiteindelijk vrij weinig uit. Je staat waar je staat en dat is te laag."

Stijn Schaars langer uitgeschakeld

Aanvoerder Stijn Schaars zal er in ieder geval niet bij zijn. "Hij is er geen maanden uit, maar zaterdag is hij er niet bij. Het gaat wel om het been dat hij eerder gebroken heeft." Verder wil Olde Riekerink er niet veel over zeggen. Doke Schmidt en Sherel Floranus zijn ook nog niet fit.