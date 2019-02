Friese journaliste schrijft boek over Talibanleider Mullah Omar

Omar stierf in 2013 aan TBC. Dat hij nooit gevonden is door de Amerikanen lijkt bijna een wonder, als we het verhaal van Dam lezen. De Amerikanen zijn twee keer in het huis geweest waar hij verbleef, maar hebben hem toch nooit gevonden.

Dam heeft veel mensen geïnterviewd om haar boek te schrijven. Ze wilden haar graag hun verhaal vertellen, en dat had Dam niet verwacht. "Ik dacht dat het voor een vrouw misschien best lastig zou worden, maar ze waren enorm gastvrij. Er is zeker ook die kant van het verhaal over Afghanistan. Het is natuurlijk een hele andere wereld, maar ik vond het makkelijker dan ik dacht."

Het boek 'Op zoek naar de vijand' word donderdag gepresenteerd in Amsterdam.