Leeuwarden verjaagt roeken met knalpistolen

De gemeente Leeuwarden hoopt op deze wijze de overlast weer onder controle te krijgen en dat de roeken op nieuwe plaatsen kunnen gaan broeden. De provincie Fryslân heeft ontheffing gegeven voor actie tot en met mei 2023. Roeken mogen alleen worden verjaagd op plaatsen waar de volksgezondheid in het geding is.

Overlast op verschillende plaatsen in Leeuwarden

De aanpak van roeken vindt plaats in Heechterp-Schieringen op de locaties Beukenstraat-Acaciastraat en omgeving Schieringerweg. Verder worden de roeken verjaagd van de Uiterdijksterweg in Nijlân en bij het crematorium in Goutum. In Westeinde bij de rooms-katholieke begraafplaats worden alleen de nesten weggehaald. Dat is ook het geval op de Giekstraat in de Schepenbuurt, maar mogelijk moeten de roeken ook daar worden verjaagd. Het kan zijn dat er ook op andere plaatsen overlast ontstaat. Als het nodig is wordt ook daar actie ondernomen.