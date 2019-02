Crone: "Miljoenen nodig om problematiek verwarde mensen aan te pakken"

Verwarde mensen worden tegenwoordig minder snel en lang opgenomen in een psychiatrische kliniek, zegt Crone. "Dat willen we en het is ook terecht dat mensen langer in de wijk wonen. Maar dan moet je in de wijk ook de goede begeleiding hebben en zeker in een crisissituatie."

In Fryslân wordt geprobeerd verwarde mensen zo goed mogelijk op te vangen. Er rijdt een auto met een GGZ-verpleegkundige, die op pad gaat als er een melding komt over een verward persoon. De politie rukt dan niet uit. Vaak kan de verpleegkundige de situatie weer sussen.

De inzet van zo'n verpleegkundige kost wel geld en wordt door gemeentes nu uit eigen middelen betaald. Om het te bekostigen, moet er uit Den Haag geld op tafel komen, vindt burgemeester Crone. "We hebben niet het geld erbij gekregen om dat te doen. Dat is zomaar een tekort van 300 miljoen voor de gemeentes. Dus dat is echt een groot bedrag. Dat moet echt gebeuren, anders houden we dit."