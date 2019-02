Bergsma en Ketellapper-Zielman grijpen naast winst Grand Prix in Zweden

Op het Zweedse ijs in Lulea rijden de marathonschaatsers in totaal drie Grand Prix wedstrijden. Dit is onderdeel van in totaal zes Grand Prixs in het buitenland. De eerste drie waren op de Weissensee in Oostenrijk en de laatste drie in Lulea in Zweden. Zaterdag is de vijfde en zondag de zesde. Dan wordt duidelijk wie bij de dames en bij de heren het klassement van de buitenlandse Grand Prixs wint.