Drie programma's van Omrop Fryslân genomineerd voor NL Award

Bij de documentaires dingt Fryslân Dok De Joodse Bruiloft van Annet Huisman mee naar de titel. In de categorie 'Eigen Nieuws' gaat het om een item over Fries roodbont vee, dat met uitsterven wordt bedreigd. In de categorie 'Beste Radioprogramma' is de is "Einliks mysels..." : Marc Sander waard Manon Eline Veere van Buro de Vries kanshebber.

De NL Awards zijn een initiatief van de hoofdredacteuren van regionale omroepen. De prijzen worden uitgereikt bij het jaarlijkse congres voor medewerkers van regionale omroepen: het NL Media Event. Er zijn zes categorieën met ieder drie nominaties.

Op 27 maart wordt bekend welke programma's daadwerkelijk een NL Award hebben gewonnen.