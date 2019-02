Patyna test VR-brillen in de ouderenzorg

David de Jong van Patyna is op dit moment in Japan op een beurs oven ouderenzorg. In Japan moet in 2020 80 procent van de zorg zijn gerobotiseerd. Er is een groot tekort aan zorgverleners in het land en op deze manier kan er toch goede zorg worden geboden. Een voorbeeld voor Nederland denkt De Jong.

Hoe kan de VR-bril helpen in de ouderenzorg? "Als je wat ouder en minder mobiel bent, zijn er dingen die je nog wel graag wil doen. Zo was er bijvoorbeeld een oudere vrouw die de bril opzette. Zij ging de bergen in en toen werd ze helemaal emotioneel. Het was net als toen ze in de jaren 20 in Zwitserland woonde", vertelt De Jong.