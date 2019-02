Veenster familie Bijlsma neemt Canadese schaatser in huis

"Al het geld is uitgegeven aan de wereldbekers en de WK afstanden, want dat zijn de olympische disciplines", vertelt Dubreuil aan de NOS. Hij wilde koste wat kost naar het WK sprint. "We trainen bijna het hele jaar door twee keer per dag, gaan op tijd naar bed en eten gezond. Dat doe ik niet om wedstrijden te missen. Je moet creatief zijn en een plek vinden zoals hier."

Daarom gebruikte Dubreuil zijn creativiteit om in Heerenveen terecht te komen. De schaatser plaatste zijn oproep begin januari op Facebook en al gauw stroomden de reacties binnen. . "Ik heb ze niet geteld, maar het waren er vast meer dan dertig. Ik hoop dat ik ze allemaal beantwoord heb. Zo niet, sorry daarvoor."

Allergie

Door zijn allergie voor honden en katten kon Dubreuil niet overal terecht. Daarom koos hij voor het huis van familie Bijlsma. De dochters van het gezin namen contact met hem op.

Dubreuil: " "Dit is perfect, ik kan op de fiets naar de ijsbaan. En ik zit natuurlijk bij heel aardige mensen, het had niet beter kunnen uitpakken", zegt hij terwijl hij een rondleiding geeft door zijn tijdelijke onderkomen. "Gelukkig zijn de WK sprint in Heerenveen, in de schaatshoofdstad van de wereld. Dat maakt het voor mij makkelijker dan wanneer de WK in China waren geweest, waar ze nauwelijks Engels praten."

SC Heerenveen

Een van de slaapkamers op de eerste verdieping is deze week de kamer van Dubreuil. Uit zijn koffer naast het bed haalt hij een voetbalshirt met wit-blauwe strepen met zeven pompeblêden. "Ik heb dit shirt meegenomen omdat er een belangrijke wedstrijd wordt gespeeld", doelt hij op een duel van SC Heerenveen.

"Toen ik hier voor het eerst kwam, dacht ik_ de komende tien, vijftien jaar zal ik zeker twintig keer in Heerenveen zijn, dus ga ik juichen voor de voetbalclub hier. Ik ben een grote Heerenveen-supporter, ik ben altijd blij om hier te zijn."

Hijj heeft een seizoenkaart gekregen van de familie Bijlsma en daarom zat hij in het Heerenveen-shirt op de tribune tegen PSV afgelopen zaterdag.

Niet alleen met het shirt van de voetbalclub, ook met een muts in de Friese kleuren laat de Canadees zichzelf zien. "Daar ben ik in 2012 mee begonnen bij de WK afstanden hier. Ik heb 'm bij elk toernooi gedragen. Het geeft me energie, want mensen vinden het leuk om te zien."

Steun

Er is dus niet veel geld in het Canadese langebaanschaatsen, maar dat er überhaupt een budget is voor de wereldbekers is de danken aan Olypmisch kampioen Ted-Jan Bloemen.

"Zijn medailles (zilver op de vijf kilometer, goud op de tien, red.) zijn de basis van ons programma. Het aantal medailles op Olympische Spelen en WK's bepaalt hoeveel geld we krijgen", zegt Dubreuil. "Zonder zijn medailles zouden we denk ik niet alles zijn kwijtgeraakt, maar we hadden zeker minder gekregen."

Hoe gezellig het ook is bij de familie Bijlsma, de Canadese schaatser hoopt dat het het komende jaar niet meer nodig is. "Het is zwaar voor de schaatsers, of eigenlijk voor de schaatssport in Canada in het algemeen. De bond vindt het natuurlijk ook niet leuk en zal proberen meer geld te krijgen."